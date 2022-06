Roma | Mauro Leo nuovo DS | ma poteri a Pinto E su Zaniolo…

(Di martedì 28 giugno 2022) Calcio,Leo è ildirettore sportivo. Si occuperà per lo più di giovani e dei giocatori in prestito, e il mercato continuerà ad essere gestito da Tiago. Nell’organigramma da consegnare alla Lega Serie A mancava infatti un nome alla casella “direttore sportivo”, riempito proprio dall’osservatore. Sarà formalmente il ds del club sul fronte burocratico, dopo l’addio di De Sanctis. Dalle scelte strategiche aidi firma, però, il clou delle operazioni sarà nelle mani del gm Tiago, futuro Zaniolo: no a contropartite tecniche Nel mentre arrivano aggiornamenti sulla situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo. Stando a indiscrezioni, lanon accetterà l’inserimento di contropartite tecniche all’interno ...

