Ora che è in difficoltà finanziarie, la Russia inizia a credere nelle criptovalute (Di martedì 28 giugno 2022) In un momento di evidente difficoltà economica, con il default tecnico che si è configurato esattamente qualche giorno fa, la Russia fa un’importante inversione a U su un aspetto che non aveva considerato per molto tempo, quello delle criptovalute. Attualmente, le istituzioni hanno predisposto un disegno di legge per agevolare coloro che operano all’interno di questo settore, eliminando l’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, dando respiro a un settore che, anche solo qualche mese prima dell’invasione dell’Ucraina, non era stato affatto considerato dall’ecosistema economico e finanziario dipendente dal Cremlino. LEGGI ANCHE > Anonymous ha dichiarato “cyber-war” alla Russia criptovalute in Russia, agevolazioni per gli operatori dopo i problemi economici successivi alle ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 giugno 2022) In un momento di evidenteeconomica, con il default tecnico che si è configurato esattamente qualche giorno fa, lafa un’importante inversione a U su un aspetto che non aveva considerato per molto tempo, quello delle. Attualmente, le istituzioni hanno predisposto un disegno di legge per agevolare coloro che operano all’interno di questo settore, eliminando l’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, dando respiro a un settore che, anche solo qualche mese prima dell’invasione dell’Ucraina, non era stato affatto considerato dall’ecosistema economico e finanziario dipendente dal Cremlino. LEGGI ANCHE > Anonymous ha dichiarato “cyber-war” allain, agevolazioni per gli operatori dopo i problemi economici successivi alle ...

Pubblicità

EnricoLetta : Se non vuoi divorziare non divorzi, se sei anti #aborto non lo pratichi, se sei contro le relazioni omosessuali n… - fedefederossi : Bene, ora puoi dire a tutti che domani alle 14 esce il videoclip di #LeMans su YouTube ????????? - ItaliaViva : Con lo #sbloccaitalia siamo stati accusati di voler distruggere l'ambiente, ora ci si rende conto che abbiamo bisog… - blindingswan : @jjk02z MA CHE DICI IO STAVO LÀ HO ASPETTATO UN'ORA COME LA CAZZA - LaSamy1234 : @Rosanna52702609 @NoiSupereroi Ah vedo che ha pure cambiato immagine di profilo ora è a colori.. Almeno le shipper… -