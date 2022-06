MotoGP, Yamaha contro la decisione Fim su Quartararo. Lin Jarvis: “Siamo delusi” (Di martedì 28 giugno 2022) L’amministratore delegato di Yamaha Motor Racing e Team Principal di Monster Energy Yamaha MotoGP, Lin Jarvis, ha parlato della sua delusione in merito alla penalità sul giro lungo per il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna che Fabio Quartararo ha ricevuto dalla Fim, dopo l’incidente con Aleix Espargaró: “Siamo delusi nel vedere la disuguaglianza con cui vengono applicate le penalità dal panel dei Commissari Sportivi FIM MotoGP. Quartararo ha ammesso di aver commesso un errore in occasione dell’impatto con lo spagnolo, lui ha sempre avuto la reputazione di essere un pilota pulito, senza precedenti incidenti. È stato un errore onesto e senza intenzioni maligne”. Jarvis ha poi ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) L’amministratore delegato diMotor Racing e Team Principal di Monster Energy, Lin, ha parlato della suaone in merito alla penalità sul giro lungo per il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna che Fabioha ricevuto dalla Fim, dopo l’incidente con Aleix Espargaró: “nel vedere la disuguaglianza con cui vengono applicate le penalità dal panel dei Commissari Sportivi FIMha ammesso di aver commesso un errore in occasione dell’impatto con lo spagnolo, lui ha sempre avuto la reputazione di essere un pilota pulito, senza precedenti incidenti. È stato un errore onesto e senza intenzioni maligne”.ha poi ...

