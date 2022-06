Milano: sorpreso con kalashnikov e granate in auto, condannato a 8 anni (Di martedì 28 giugno 2022) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - Cinque kalashnikov, tre pistole, dieci granate, 15 caricatori, un silenziatore, 70 proiettili calibro 7.62 e 290 munizioni da guerra. E' l'arsenale che è costato a Orazio Nasca, 51 anni, una condanna a 8 anni di carcere, 18mila euro di multa e l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. A pronunciare la sentenza, al termine del processo con rito abbreviato, è stato il giudice di Milano Guido Salvini che ha respinto la richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Mario Cariati e Maristella Nuzzo, di un patteggiamento a 4 anni. L'uomo, nato a Saronno e detenuto nel carcere di San Vittore, era stato controllato il 16 novembre 2021 in viale Rubicone a Milano e nel bagagliaio della sua auto la ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022), 28 giu. (Adnkronos) - Cinque, tre pistole, dieci, 15 caricatori, un silenziatore, 70 proiettili calibro 7.62 e 290 munizioni da guerra. E' l'arsenale che è costato a Orazio Nasca, 51, una condanna a 8di carcere, 18mila euro di multa e l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. A pronunciare la sentenza, al termine del processo con rito abbreviato, è stato il giudice diGuido Salvini che ha respinto la richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Mario Cariati e Maristella Nuzzo, di un patteggiamento a 4. L'uomo, nato a Saronno e detenuto nel carcere di San Vittore, era stato controllato il 16 novembre 2021 in viale Rubicone ae nel bagagliaio della suala ...

