L' ondata di maxi-rincari arriva al super | quanto paghi in più a settimana | Italia verso il collasso

(Di martedì 28 giugno 2022) Fare la spesa diventa un salasso. Tra Covid e guerra, le materie prime si fanno sempre più carenti. A pagarne le conseguenze, i consumatori. Il rincaro dei prodotti, aggiunto all'aumento del costo dell'energia e il caro carburante, costerà alle famigliene almeno 2.300 euro in più. Le cifre di Assoutenti parlano addirittura di un +30 per cento per gli alimentari: "In tutte le regioni d'si stanno moltiplicando gli allarmi circa i danni per le produzioni agricole determinati dalla carenza di acqua, indispensabile per irrigare i campi e alimentare gli animali - spiega il presidente Furio Truzzi a La Stampa - Le rese produttive agricole lungo la Penisola hanno subito drastiche riduzioni, e in alcuni casi i raccolti si sono addirittura dimezzati con cali fino al 50%. Una situazione che avrà conseguenze inevitabili sui prezzi al dettaglio". ...