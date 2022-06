Litiga con il cognato e la sorella e li minaccia con un coltello | 53enne di Benevento assolta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa prima sezione della Corte d’Appello di Napoli accogliendo la tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha assolto Vincenzina Taddeo di 53 anni, di, già nota alle cronache in ragione dei precedenti penali dai quali è gravata, dal reato di porto e detenzione illegale di arma, consistente in una serramanico della lunghezza di 30 centimetri. In particolare la Taddeo era accusata di porto e detenzione illegale di arma perché in occasione di una lite con ile la, dinanzi ad un bar di, il 06 aprile del 2016, avrebbe tentato di utilizzare ilper l’offesa ai danni dele della. Di diverso avviso la Corte d’Appello di Napoli che ha assolto la Taddeo, difesa ...