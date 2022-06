Le spalle larghe di Paolo Banchero

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 28 giugno 2022) La scelta dialla numero 1 del Draft non rimarrà storica solamente per il nostro Paese, visto che un giocatore che ha scelto la nazionale italiana è stato selezionato con la prima scelta assoluta (era successo solo con Andrea Bargnani nel 2006). Ma anche per il modo in cui quella scelta è diventata realtà, visto che fino a un’ora prima dell’inizio del Draft erano tutti concordi nel prevedere Jabari Smith alla numero 1. Tutti convinti all’interno dei circoli NBA, ma quello che è accaduto nel mondo delle scommesse sportive raccontava un’altra storia — una storia che si è poi rivelata corretta. Tra la domenica e il lunedì precedenti al Draft, una serie di scommesse pesanti sul nome dihanno portato le sue quote — secondo quanto scritto da Matt Moore di Action Network — da +1600 a +300, o da 16 a 3 per usare i ...