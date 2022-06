Juve Di Maria, tutto fatto: le cifre dell’affare (Di martedì 28 giugno 2022) La Juve ha chiuso per l’arrivo di Di Maria: più basse le cifre dell’ingaggio rispetto a quanto detto nei giorni scorsi La Juve ha chiuso per l’arrivo di Di Maria: più basse le cifre dell’ingaggio rispetto a quanto detto nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’argentino percepirà 5.5/6 milioni di parte fissa anziché i 7 di cui si parlava ma verranno alzati i bonus al giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Laha chiuso per l’arrivo di Di: più basse ledell’ingaggio rispetto a quanto detto nei giorni scorsi Laha chiuso per l’arrivo di Di: più basse ledell’ingaggio rispetto a quanto detto nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’argentino percepirà 5.5/6 milioni di parte fissa anziché i 7 di cui si parlava ma verranno alzati i bonus al giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

