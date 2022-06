Juve, Di Maria comeTevez: sarà un tango argentino a tempo (Di martedì 28 giugno 2022) Tra Angel Di Maria e la Juventus c'è ancora qualche dettaglio da definire, poi la stella argentina sarà pronta ad illuminare lo Stadium. El Fideo ha sciolto le riserve: l'entourage domenica pomeriggio ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 giugno 2022) Tra Angel Die lantus c'è ancora qualche dettaglio da definire, poi la stella argentinapronta ad illuminare lo Stadium. El Fideo ha sciolto le riserve: l'entourage domenica pomeriggio ...

romeoagresti : #DiMaria ha accettato la proposta della #Juve: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici // Di M… - GoalItalia : ?? ULTIM’ORA ?? #DiMaria ha detto 'sì' alla Juventus: parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli ???? [?… - TuttoMercatoWeb : Di Maria alla Juve, l'entourage conferma: 'Stiamo parlando degli ultimi dettagli, siamo in attesa dell'ok' - sportli26181512 : Juve, Di Maria comeTevez: sarà un tango argentino a tempo: Juve, Di Maria comeTevez: sarà un tango argentino a temp… - armellaf99 : RT @Gazzetta_it: Juve, Di Maria sui passi di Tevez: tango argentino a tempo -