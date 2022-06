Italia, è un 2022 iellato! Gli infortuni di Sinner, Berrettini (con Covid!) e Jacobs. E i motori della Ferrari… (Di martedì 28 giugno 2022) Matteo Berrettini sembrava avere fatto girare la ruota a questo 2022 Italiano quando ha vinto il Queen’s, dominando il torneo e infilando il secondo trionfo consecutivo dopo quello di Stoccarda. Il tennista era lanciatissimo verso Wimbledon, con l’obiettivo di migliorare il risultato della scorsa estate, quando perso la finale contro Novak Djokovic. Il romano era riuscito a rilanciare lo sport tricolore in un’annata fino a quel momento un po’ troppo sfortunata, ma la iella evidentemente ci vede benissimo e oggi si è palesata nuovamente: positività al Covid-19 e addio al terzo Slam della stagione. Matteo Berrettini è senza dubbio l’azzurro più sfortunato dell’anno: si è infortunato al polso dopo aver raggiunto la semifinale agli Australian Open, si è operato, è tornato, ha vinto due ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Matteosembrava avere fatto girare la ruota a questono quando ha vinto il Queen’s, dominando il torneo e infilando il secondo trionfo consecutivo dopo quello di Stoccarda. Il tennista era lanciatissimo verso Wimbledon, con l’obiettivo di migliorare il risultatoscorsa estate, quando perso la finale contro Novak Djokovic. Il romano era riuscito a rilanciare lo sport tricolore in un’annata fino a quel momento un po’ troppo sfortunata, ma la iella evidentemente ci vede benissimo e oggi si è palesata nuovamente: positività al Covid-19 e addio al terzo Slamstagione. Matteoè senza dubbio l’azzurro più sfortunato dell’anno: si è infortunato al polso dopo aver raggiunto la semifinale agli Australian Open, si è operato, è tornato, ha vinto due ...

