Immissioni in ruolo infanzia e primaria a luglio 2022: GaE, concorsi, call veloce e GPS sostegno. Ecco le possibilità di assunzione (Di martedì 28 giugno 2022) Le Immissioni in ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria, per l'a.s. 2022/23, avverranno attingendo da diverse graduatorie, cui sono destinate differenti percentuali di posti disponibili. Fasi, ordine e percentuali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 giugno 2022) Leinnella scuola dell', per l'a.s./23, avverranno attingendo da diverse graduatorie, cui sono destinate differenti percentuali di posti disponibili. Fasi, ordine e percentuali. L'articolo .

