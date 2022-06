Il governo francese condannato in tribunale per la cattiva gestione del Covid. Ma c'è la beffa (Di martedì 28 giugno 2022) Un tribunale civile di Parigi ha sancito il fallimento iniziale del governo francese nella gestione dell'epidemia di Covid in risposta alla querela presentata da familiari di persone decedute dopo essere state contagiate o da persone contagiate fino al maggio del 2020. Ma il tribunale non ha stabilito risarcimenti per i danni subiti dai querelanti citando l'assenza di un legame diretto fra gli errori commessi dallo stato e il contagio. Il pronunciamento indica in particolare la mancata riserva di mascherine in previsione di una pandemia e l'avviso diffuso nei primi tempi sulla mancanza di effetti positivi dell'uso delle mascherine. Circostanze, peraltro, verificatesi anche in Italia. Un avviso a Conte e Speranza? Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Uncivile di Parigi ha sancito il fallimento iniziale delnelladell'epidemia diin risposta alla querela presentata da familiari di persone decedute dopo essere state contagiate o da persone contagiate fino al maggio del 2020. Ma ilnon ha stabilito risarcimenti per i danni subiti dai querelanti citando l'assenza di un legame diretto fra gli errori commessi dallo stato e il contagio. Il pronunciamento indica in particolare la mancata riserva di mascherine in previsione di una pandemia e l'avviso diffuso nei primi tempi sulla mancanza di effetti positivi dell'uso delle mascherine. Circostanze, peraltro, verificatesi anche in Italia. Un avviso a Conte e Speranza?

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'La sconfitta del partito del presidente Macron è totale e non c'è nessuna maggioranza'. Così il leader della sinis… - ilolyus : RT @f_ronchetti: Il governo francese vuole sopprimere l'equivalente del canone per i canali TV pubblici. Posso solo dire che pago più volen… - AlfonsoDeSalvo1 : @Agenzia_Ansa Gli Scozzesi hanno aggiornato dal 2018 il trattato della Comunità Europea di Difesa (proposto nel '52… - Marco7230105475 : @EnricoLetta @AcademieNE @DelorsInstitute @RobertaMetsola @CBeaune Già che c'eri,potevi andare anche dal tuo amico… - PazzoPerDomani : RT @f_ronchetti: Il governo francese vuole sopprimere l'equivalente del canone per i canali TV pubblici. Posso solo dire che pago più volen… -