Il direttore di Canale 5 commenta gli ascolti de L'Isola. Il paragone con gli anni scorsi (Di martedì 28 giugno 2022) La finale de L'Isola dei Famosi ha conquistato il 23,3% di share ed il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha immediatamente festeggiato. "La 16esima edizione dell'Isola dei Famosi, con i suoi 25 appuntamenti ha dato linfa e leggerezza al prime-time della stagione primaverile di Canale 5. Serate condotte con polso e ironia da un'ottima Ilary Blasi, con il supporto di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e il brillante Alvin da Cayo Cochinos. Una produzione-monstre realizzata grazie all'impeccabile regia di Roberto Cenci e alle tante professionalità autorali e produttive Mediaset e Banijay Italia messe in campo, alle quali – insieme al cast degli isolani – va la calorosa gratitudine di tutta la rete. Un bilancio più che attivo, che comprende la costante attenzione di media e social, come le tante ...

