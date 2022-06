Il Cremlino: “Le ostilità in Ucraina potrebbero terminare entro oggi se solo Kiev ordinasse ai nazionalisti di deporre le armi” (Di martedì 28 giugno 2022) In un altro articolo, raccontando delle ennesime minacce alle quali ci ha ormai abituati dall’inizio del conflitto il vice vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitri Medvedev, spieghiamo anche che, al pari di Biden le cui frasi ugualmente ‘impulsive’ (ricorderete quelle tipo ‘Putin macellaio, od assassino”), vengono poi smentite dalla stessa Casa Bianca, allo stesso modo il Cremlino, evidentemente ‘rassegnato’ alle uscite di Medvedev, nemmeno commenta più. Anzi, a dire il vero, ogni qualvolta che il vice presidente s’inventa una nuova minaccia, poco dopo da Mosca si leva sempre qualche frase o proposito ‘rasserenante’. Guarda caso anche oggi, che Medvedev ha promesso la “terza guerra mondiale se la Nato mette piede in Crimea” (per altro cosa al momento assai improbabile), poco fa Dmitry Peskov (nella foto), portavoce del ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) In un altro articolo, raccontando delle ennesime minacce alle quali ci ha ormai abituati dall’inizio del conflitto il vice vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitri Medvedev, spieghiamo anche che, al pari di Biden le cui frasi ugualmente ‘impulsive’ (ricorderete quelle tipo ‘Putin macellaio, od assassino”), vengono poi smentite dalla stessa Casa Bianca, allo stesso modo il, evidentemente ‘rassegnato’ alle uscite di Medvedev, nemmeno commenta più. Anzi, a dire il vero, ogni qualvolta che il vice presidente s’inventa una nuova minaccia, poco dopo da Mosca si leva sempre qualche frase o proposito ‘rasserenante’. Guarda caso anche, che Medvedev ha promesso la “terza guerra mondiale se la Nato mette piede in Crimea” (per altro cosa al momento assai improbabile), poco fa Dmitry Peskov (nella foto), portavoce del ...

