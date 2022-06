Il concerto di Ultimo diventa magia: lei è in carrozzina, lui la fa ballare. “Il video più bello che abbia mai visto” (Di martedì 28 giugno 2022) Lei è in carrozzina, lui la fa ballare e il video diventa virale su TikTok. Siamo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Qui, il 25 giugno scorso, Niccolò Moriconi – in arte Ultimo – ha cantato i suoi più grandi successi. Tra questi anche ‘Rondini al guinzaglio‘, che è diventata la colonna sonora dell’emozionante video (939mila visualizzazioni nel momento in cui scriviamo). Il ragazzo aiuta la fidanzata a girare sulla sedia a rotelle, poi le si avvicina e si scambiano un bacio. Tantissimi i commenti sotto alla clip: “Il video più bello che abbia mai visto“, “Una mia amica era al vostro fianco e mi ha parlato di voi e del vostro amore! Ora vi ritrovo qui su Tik Tok, bellissimi“, “Ma quanto amore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Lei è in, lui la fae ilvirale su TikTok. Siamo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Qui, il 25 giugno scorso, Niccolò Moriconi – in arte– ha cantato i suoi più grandi successi. Tra questi anche ‘Rondini al guinzaglio‘, che èta la colonna sonora dell’emozionante(939mila visualizzazioni nel momento in cui scriviamo). Il ragazzo aiuta la fidanzata a girare sulla sedia a rotelle, poi le si avvicina e si scambiano un bacio. Tantissimi i commenti sotto alla clip: “Ilpiùchemai“, “Una mia amica era al vostro fianco e mi ha parlato di voi e del vostro amore! Ora vi ritrovo qui su Tik Tok, bellissimi“, “Ma quanto amore ...

