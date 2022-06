“Hai vinto tu!” Isola dei Famosi | l’annuncio di Ilary Blasi a fine serata | ovazione in studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 giugno 2022) Nicolas Vaporidis vince l’dei2022. Sono passati 99 giorni dalla prima puntata dell’edizione più lunga di sempre. E come spesso accade i bookmakers avevano previsto bene. L’attore italo-greco ha trionfato a mani basse. Niente da fare per Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger e Luca Daffrè. L’unico che avrebbe potuto battere Nicolas era Edoardo Tavassi, ma con lui fuori gioco, per Vaporidis è stato tutto più semplice. Nicolas Vaporidis vince l’dei2022 ed evidentemente in questi 100 giorni è stato quasi perfetto. L’attore romano non si è mai tirato indietro, ha messo tutta la sua energia nelle prove, ha litigato quando serviva ed ha stretto legami importanti a Cayo Cochinos. Per lui tuttavia è una vittoria agrodolce: avrebbe voluto con lui in Honduras l’amico Edoardo Tavassi. I due infatti sono ...