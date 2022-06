(Di martedì 28 giugno 2022) Vincitore di forza in Sicilia lo scorso maggio alla Targa Florio, e vincitore di forza anche nelle Langhe del cuneese. Lo status di Thomas Paperini, insieme al suo copilota Simone Fruini nella GRCup 2022 parla di un nuovo successo, un bis di allori ottenuto oggi con una strategia di gara premiante, con Source

MozetRuby48 : RT @mattiperlecors1: Effepi Sport fa “due su due” con Simone Fruini: la scuderia pistoiese vince ancora nella GR Yaris Rally Cup https://t.… - mattiperlecors1 : Effepi Sport fa “due su due” con Simone Fruini: la scuderia pistoiese vince ancora nella GR Yaris Rally Cup… - top_rally : GR Yaris Rally Cup 2022 al secondo appuntamento di Alba - GiornaleLORA : Effepi Sport fa “due su due” con Simone Fruini: la scuderia pistoiese vince ancora nella GR Yaris Rally Cup - rally_timing : ?? ?? GR Yaris Rally Cup al secondo appuntamento di Alba è Paperini bis #ThomasPaperini #RallydiAlba #GRYarisRallyCup… -

Nel frattempo nel Mondialeprosegue la corsa esaltante di Kalle Rovanpera. Con i suoi 21 anni ...prossimi appuntamenti iridati previsti in Estonia e Finlandia (e da sempre favorevoli alle) ......prima tappa) hanno infatti chiuso nell'ordine confermando la velocità e l'affidabilità della... Loeb è dovuto ricorrere al Superdopo essersi dovuto ritirare a metà della prima tappa per un ... GR Yaris Rally Cup: nel segno di Paperinik | RS rallyslalom…e oltre Casalguidi (PT) – È ancora vittoria per Effepi Sport. La scuderia pistoiese ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella GR Yaris Rally Cup, campionato monomarca ambientato sulle prove special ...Anche a Reggello, nel Valdarno Fiorentino, AutoSole 2.0 ha trovato soddisfazione, proseguendo la striscia positiva di risultati con Nicola Fiore e Alessio Natalini, che con la Skoda Fabia R5 hanno fin ...