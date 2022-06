Pubblicità

Agenzia ANSA

Il Meeting Internazionale dellestoriche di Garlenda (in programma nel weekend dal 1° al 3 luglio ) è anche occasione per affrontare un importante tema, molto caro alClub Italia. Sarà infatti presente la Polizia ...Insomma, un vero smacco perche oltre all'iconicaha tentato di introdurre sul mercato soluzioni rialzate e più spaziose, per venire incontro a coloro che non usano l'auto solo nella giungla ... Torna meeting Fiat 500 e si ispira a 'Ritorno al futuro' - Attualità La nuova Fiat Panda sarà completamente elettrica. Anteprima caratteristiche, dimensioni, motore, prezzi della nuova Panda ...Fiat 500 e la Lamborghini della Polizia per la sicurezza Stradale al 39° Meeting di Garlenda. In programma nel weekend dal 1° al 3 luglio.