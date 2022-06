Da Parigi – Superato da PSG e Barça, Kays Ruiz-Atil ingaggia l’Auxerre (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 17:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Kays Ruiz-Atil sta già tornando in Francia. Il franco-marocchino ha firmato un contratto gratuito con l’AJ Auxerre per un periodo di tre anni. Formatosi a La Masia, il trequartista ha deciso di tornare al Barcellona un anno fa dopo aver rifiutato di passare al PSG, con il quale aveva giocato 7 partite di Ligue 1 nella stagione 2020-2021. Ma tra Covid e infortuni, la scorsa stagione ha giocato solo undici partite con la riserva blaugrana, prima di rescindere definitivamente il contratto a maggio. Nel frattempo, Ruiz-Atil era stato allontanato dal gruppo per motivi “extrasportivi”. D’ora in poi, il nativo del Lione spera di riprendersi con il promosso Auxerrois, che si recherà al Parc des ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 17:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe:sta già tornando in Francia. Il franco-marocchino ha firmato un contratto gratuito con l’AJ Auxerre per un periodo di tre anni. Formatosi a La Masia, il trequartista ha deciso di tornare al Barcellona un anno fa dopo aver rifiutato di passare al PSG, con il quale aveva giocato 7 partite di Ligue 1 nella stagione 2020-2021. Ma tra Covid e infortuni, la scorsa stagione ha giocato solo undici partite con la riserva blaugrana, prima di rescindere definitivamente il contratto a maggio. Nel frattempo,era stato allontanato dal gruppo per motivi “extrasportivi”. D’ora in poi, il nativo del Lione spera di riprendersi con il promosso Auxerrois, che si recherà al Parc des ...

