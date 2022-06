Carlotta Rossi è davvero figlia di Bud Spencer? Curiosità e biografia sulla presunta figlia illegittima

(Di martedì 28 giugno 2022)è una producer di 46 anni che vive a Londra. La settimana scorsa ha intrapreso il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità del famoso attore Bud, ovvero Carlo Pedersoli, scomparso sei anni fa, il 27 giugno. Ha raccontato la sua vicenda in un libro, dal titolo ‘A metà’, disponibile su Apple Books, firmato. Andiamo a scoprire chi è ladi Bud. Chi èha chiesto l’esame del DNA e un risarcimento da parte degli eredi per il “danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita”. In un’intervista rilasciata al quotidiano ...

