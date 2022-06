Calcio: Galliani, spero che Sensi possa arrivare al Monza (Di martedì 28 giugno 2022) "Due giocatori, Ranocchia e Cragno, sono già arrivati. Ieri Sensi è stato a casa mia e abbiamo parlato. Gli ho lasciato un paio di giorni per decidere e speriamo che possa arrivare": lo ha detto l'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) "Due giocatori, Ranocchia e Cragno, sono già arrivati. Ieriè stato a casa mia e abbiamo parlato. Gli ho lasciato un paio di giorni per decidere e speriamo che": lo ha detto l'...

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Spero che Sensi possa arrivare' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Spero che Sensi possa arrivare' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Monza, Galliani 'Icardi? Fuori dalla nostra portata' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Spero che Sensi possa arrivare' - sportli26181512 : #Galliani: 'Al Milan in prestito per 31 anni, poi sono tornato a Monza': L'AD dei biancorossi è entusiasta in vista… -