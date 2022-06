Berrettini è positivo al covid e salta Wimbledon. 'Ho il cuore a pezzi'

Pubblicità

Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini positivo al #COVID19: salta #Wimbledon+++ - giovannilegena : RT @largociospe: #Berrettini plurivaccinato positivo al #Covid escluso da #Wimbledon2022. A questo punto mi piacerebbe proprio sapere che n… - Agimegitalia : #berrettini positivo al #COVID19 : niente #Wimbledon e #scommesse annullate #28giugno #Wimbledon2022… -

... Matteoha annunciato il suo forfait dal torneo di Wimbledon: "Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultatodel test COVID - 19". ..." Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultatodel test COVID - 19". con un post sul suo profilo Instagram , Matteoha annunciato il suo forfait dal torneo di Wimbledon. Oggi avrebbe dovuto affrontare Garin. "Non ho parole per ...Matteo Berrettini ha avuto la certezza di essere positivo al Covid a poche ore dal debutto a Wimbledon contro Cristian Garín. L'anno scorso accarezzò il sogno di vincere il trofeo ma si arrese in fina ...Neanche il tempo di assaporare il prato di Wimbledon che la sfortuna ha avuto la meglio. Matteo Berrettini, numero 11 del mondo e tra i favoriti, era da poco ritornato sul campo dopo 3 mesi di stop e.