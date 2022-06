Antonella Clerici | l’annuncio più atteso | impossibile trattenere l’emozione

(Di martedì 28 giugno 2022)ha voluto condividere con tutti i suoi affezionati una importante conferma. La conduttrice ripartirà da settembre. Ecco la data ufficiale. In questi due anni,ha dimostrato tutto il suo valore. La conduttrice non solo si è ripresa, a modo suo, un posto nella televisione italiana. Ma ha anche costruito un rapporto importante con i telespettatori. Cosa che le ha permesso di avere un successo davvero importante. Sia con È sempre mezzogiorno sia con The Voice Senior. Ansa FotoOggi,è a tutti gli effetti una delle conduttrici più amate in assoluto. Il suo modo di condurre e di mostrarsi al pubblico ha incantato tutti. Non è un caso che, dopo la chiusura de La prova del cuoco, la Rai abbia visto un altro programma di ...

Pubblicità

MaurizioTorchi2 : RT @ThePopulist3: Volevo dire a @repubblica,non me ne frega un cazzo che Antonella Clerici sia positiva al #Covid! Che prendano giudizio e… - Marilenapas : RT @repubblica: Antonella Clerici positiva al Covid: 'Prima o poi tocca a tutti' - hiboss_hiboss : RT @repubblica: Antonella Clerici positiva al Covid: 'Prima o poi tocca a tutti' - dick_handley : RT @AlfioKrancic: Antonella Clerici positiva al Covid: 'Prima o poi tocca a tutti' Ai 'pungiuti' sicuramente. - ciccio_1990 : Laura Pausini Sorpresa ad Antonella Clerici - PauTUBE -

... da 'La vita in diretta' di Alberto Matano alla 'Domenica In' di Mara Venier, da 'Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone a 'E' sempre mezzogiorno' di, che ha segnato il suo ...Conferme anche per Unomattina che cambia format, Eleonora Daniele,, Serena Bortone, Alberto Matano su Rai1, Sottile - Falchi su Rai2, Agorà con Monica Giandotti su Rai3: si riparte ...Insomma torna con la tv dei sentimenti. Insomma un ritorno in grande stile per la conduttrice che in passato sembra aver litigato con Antonella Clerici e che ormai da troppo tempo mancava dai ...Antonella Clerici ha diffuso la sua gioia per un'importante conferma. La conduttrice ha svelato anche la data ufficiale della ripartenza.