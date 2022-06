Verona | Damiano Tommasi eletto sindaco | le congratulazioni dell’Hellas sui social

(Di lunedì 27 giugno 2022) Arrivano anche leper, nuovodella città scaligera. L’ex calciatore ed ex presidente dell’AIC ha infatti vinto il ballottaggio contro iluscente Sboarina. Così anche il club che milita in Serie A ha voluto congratularsi con il nuovo primo cittadino, “augurandogli buon lavoro nel mandato che lo attende”. Il tweetHellasFC si congratula con il nuovodi, augurandogli buon lavoro nel mandato che lo attende come Primo Cittadino della nostra città#HVFC — HellasFC (@HellasFC) June 27, ...

Ebbene,si è data un sindaco di sinistra. Ma l'enfasi per la vittoria diTommasi non deve far dimenticare quella non meno significativa di Marco Bucci al primo turno (Genova ha più del ...il nuovo sindaco èTommasi, mentre a Catanzaro Nicola Fiorita, candidato del 'campo largo' (Pd, Cinque Stelle e altre liste) sovverte ogni pronostico, mentre a Monza Paolo Pilotto ...Quando parliamo di città «di sinistra» e «di destra» parliamo di tradizioni che non esistono più, perché le appartenenze sono finite. Le ragioni sono molte, ma la radice è una: la politica non è più s ...(askanews) - E' quella di Damiano Tommasi la vittoria più rilevante ... proprio nell'Hellas Verona militò prima di giocare con la Roma: e il centrodestra perde la città veneta dopo 15 anni." ...