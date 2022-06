Uomo si butta dal quarto piano per scappare dal marito della sua amante: finisce in tragedia (Di lunedì 27 giugno 2022) Un’autentica tragedia si è consumata in una piccola città. La notizia è stata riportata dal vice commissario della polizia. L’incidente sarebbe avvenuto alle 11:47 di oggi. Un Uomo di 46 è morto dopo essere caduto dal quarto piano di un palazzo. L’Uomo cercava di scappare dal marito della sua amante, che li ha colti in flagrante. Egli stava cercando di scendere dall’edificio attraverso una fune metallica che aveva legato alla grata della finestra, ma è scivolato ed è caduto rovinosamente al suolo. (Continua dopo la foto…) Uomo cade dal quarto piano per scappare dal marito della sua ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 giugno 2022) Un’autenticasi è consumata in una piccola città. La notizia è stata riportata dal vice commissariopolizia. L’incidente sarebbe avvenuto alle 11:47 di oggi. Undi 46 è morto dopo essere caduto daldi un palazzo. L’cercava didalsua, che li ha colti in flagrante. Egli stava cercando di scendere dall’edificio attraverso una fune metallica che aveva legato alla gratafinestra, ma è scivolato ed è caduto rovinosamente al suolo. (Continua dopo la foto…)cade dalperdalsua ...

