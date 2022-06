Una piccola guida alla soprvvivenza. E tutte le "ghiotte" occasioni moda già online (Di lunedì 27 giugno 2022) Via libera allo shopping. I saldi dell’estate 2022 sono in pericoloso avvicinamento. Preziosi per rimpolpare il guardaroba delle vacanze, un po’ meno indicati per risanare il conto in banca, gli sconti della stagione calda che investono le collezioni Primavera-Estate 2022 attualmente nei negozi e sul web si prospettano come l’occasione per fare incetta di pezzi da mettere in valigia – e non solo. Ecco il calendario, le date di inizio per Regione e i consigli su come e dove muoversi – oltre che le occasioni moda a prezzo ribassato già online. 20 must-have in saldo PE22 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 giugno 2022) Via libera allo shopping. I saldi dell’estate 2022 sono in pericoloso avvicinamento. Preziosi per rimpolpare il guardaroba delle vacanze, un po’ meno indicati per risanare il conto in banca, gli sconti della stagione calda che investono le collezioni Primavera-Estate 2022 attualmente nei negozi e sul web si prospettano come l’occasione per fare incetta di pezzi da mettere in valigia – e non solo. Ecco il calendario, le date di inizio per Regione e i consigli su come e dove muoversi – oltre che lea prezzo ribassato già. 20 must-have in saldo PE22 guarda le foto ...

