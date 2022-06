Ultime Notizie – Siccità, Curcio: “Razionamento acqua in ore diurne non escluso” (Di lunedì 27 giugno 2022) “In alcune zone del Paese non possiamo escludere un Razionamento dell’acqua e quindi la chiusura della distribuzione durante le ore diurne”. Lo ha affermato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a SkyTg24. “Per dichiarare lo stato di emergenza è importante capire quali misure adottare per mitigare l’emergenza stessa. I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure. Penso nelle prossime giornate, al massimo prossime due settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza”, le parole del capo della Protezione Civile. Con “la risorsa idrica carente” c’è “necessità di razionare” dando priorità agli utilizzi “civili, animali e agricoli” e poi all’industria” e al momento “stiamo costruendo un quadro chiaro sull’emergenza per definire i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) “In alcune zone del Paese non possiamo escludere undell’e quindi la chiusura della distribuzione durante le ore”. Lo ha affermato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio, a SkyTg24. “Per dichiarare lo stato di emergenza è importante capire quali misure adottare per mitigare l’emergenza stessa. I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure. Penso nelle prossime giornate, al massimo prossime due settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza”, le parole del capo della Protezione Civile. Con “la risorsa idrica carente” c’è “necessità di razionare” dando priorità agli utilizzi “civili, animali e agricoli” e poi all’industria” e al momento “stiamo costruendo un quadro chiaro sull’emergenza per definire i ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - MarioVittorio6 : Putin ha disintegrato il record di morti della guerra in Afghanistan e batterà il record USA in Vietnam Ucraina ult… - ilFattoMolfetta : TASTE FOR FUN: IL CAMPO ESTIVO DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI MOLFETTA - VesuvioLive : È morto a 99 anni Raffaele La Capria: una vita con Napoli nel cuore -