Ucraina, Draghi: «uniti su Kiev, se perde perdono le democrazie» (Di lunedì 27 giugno 2022) Ore 17.00 - Parla il premier al G7 Siamo uniti con l'Ucraina, perché se l'Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l'Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della sessione del G7 con Volodymyr Zelensky. "Voglio ringraziare il Presidente Zelensky - ha aggiunto il premier - per il benvenuto eccezionale a Kiev". "Putin non deve vincere", ha aggiunto. Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022) Ore 17.00 - Parla il premier al G7 Siamocon l', perché se l', tutte le. Se l', sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Marionel corso della sessione del G7 con Volodymyr Zelensky. "Voglio ringraziare il Presidente Zelensky - ha aggiunto il premier - per il benvenuto eccezionale a". "Putin non deve vincere", ha aggiunto.

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER Draghi: Lo sblocco del grano in Ucraina è essenziale per la sicurezza alimentare. Dobbiamo dare tutto il nos… - LaStampa : Ucraina, Der Spiegel: “Ruolo centrale Italia, Draghi regna in due mondi” - Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - Frenk20483258 : RT @liliaragnar: 'Price cap': Draghi vuole farci pagare la ricostruzione dell'Ucraina nelle bollette della luce e del gas Che vuole, lo sta… - PapagniGrace : RT @Palazzo_Chigi: #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie perdo… -