Ucraina, 14enne mette all'asta maglia autografata di Ronaldo - Il ricavato sarà devoluto alle forze di difesa (Di lunedì 27 giugno 2022) Battuta all'asta per 2.200 euro, era stata indossata dal calciatore portoghese durante un incontro tra Portogallo e Ucraina, valevole per Euro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 giugno 2022) Battuta all'per 2.200 euro, era stata indossata dal calciatore portoghese durante un incontro tra Portogallo e, valevole per Euro ...

