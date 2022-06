Tuttosport – Samp, cosa succede in società? I tifosi chiedono tranquillità (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 23:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: TORINO – Sussurri e voci sulla vicenda della cessione societaria in casa Sampdoria. Il presidente Marco Lanna, i dirigenti, il tecnico Marco Giampaolo e soprattutto i tifosi attendono la svolta che tarda ad arrivare, un po’ per gli approfondimenti sui bilanci, che richiedono tempo, da parte degli interessati all’acquisto, un po’ per la situazione economica generale post pandemia e con una guerra in corso che induce a un andamento lento. Certo è che la Samp dovrà affrontare un mercato in condizioni problematiche – prima vendere poi comprare – e porre la massima attenzione sulla gestione dei conti. Tutto questo sperando che l’ex presidente Massimo Ferrero eviti di intervenire intralciando chi ora sta cercando di rimediare ai suoi ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 23:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da: TORINO – Sussurri e voci sulla vicenda della cessione societaria in casadoria. Il presidente Marco Lanna, i dirigenti, il tecnico Marco Giampaolo e soprattutto iattendono la svolta che tarda ad arrivare, un po’ per gli approfondimenti sui bilanci, che ritempo, da parte degli interessati all’acquisto, un po’ per la situazione economica generale post pandemia e con una guerra in corso che induce a un andamento lento. Certo è che ladovrà affrontare un mercato in condizioni problematiche – prima vendere poi comprare – e porre la massima attenzione sulla gestione dei conti. Tutto questo sperando che l’ex presidente Massimo Ferrero eviti di intervenire intralciando chi ora sta cercando di rimediare ai suoi ...

Pubblicità

Luxgraph : Samp, cosa succede in società? I tifosi chiedono tranquillità - Luxgraph : Samp, via libera al mercato. Thorsby in vendita crea già polemiche - Fprime86 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Zaniolo Juve ?? Mandragora quasi viola ?? Samp, cosa ci fa Ferrero al mercato? #tuttosport… - AlexAlioscia7 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Zaniolo Juve ?? Mandragora quasi viola ?? Samp, cosa ci fa Ferrero al mercato? #tuttosport… - whtylly : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Zaniolo Juve ?? Mandragora quasi viola ?? Samp, cosa ci fa Ferrero al mercato? #tuttosport… -