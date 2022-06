Tutto da rifare a Trapani. Il Tar boccia il Csm e annulla la nomina di Paci a procuratore capo fatta dal Csm (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutto da rifare a Trapani. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Massimo Francesco Palmeri e annullato la nomina di Gabriele Paci a procuratore di Trapani. Per giunta ha condannato il Csm al pagamento delle spese giudiziali. Il ricorso Palmeri, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, ha impugnato al Tar i provvedimenti alla base della nomina di Paci, già procuratore aggiunto di Caltanissetta. Con il ricorso, i legali hanno sostenuto come il giudizio di prevalenza espresso nei confronti di Paci (motivato sostanzialmente sul fatto che lo stesso avesse maturato delle esperienze presso più Procure Distrettuali) fosse viziato sotto svariati profili. In ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 giugno 2022)da. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Massimo Francesco Palmeri eto ladi Gabrieledi. Per giunta ha condannato il Csm al pagamento delle spese giudiziali. Il ricorso Palmeri, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impdiduglia, ha impugnato al Tar i provvedimenti alla base delladi, giàaggiunto di Caltanissetta. Con il ricorso, i legali hanno sostenuto come il giudizio di prevalenza espresso nei confronti di(motivato sostanzialmente sul fatto che lo stesso avesse maturato delle esperienze presso più Procure Distrettuali) fosse viziato sotto svariati profili. In ...

