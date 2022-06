Tour de France 2022, prima tappa Copenaghen-Copenaghen: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 27 giugno 2022) Venerdì 1 luglio il Tour de France 2022 prende il via con la cronometro individuale di 13,2 chilometri con partenza e arrivo a Copenaghen. Sarà quindi la Danimarca ad assegnare la prima maglia gialla di questa edizione, con una prova molto suggestiva e tecnica sulle strade della capitale. Tra i punti di maggior interesse coinvolti nel percorso anche la Sirenetta, autentico simbolo della città. prima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Tour DE France 2022: CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via uno alla volta a partire dalle 16:00, con l’arrivo dell’ultimo corridore previsto intorno alle ore 19:10. Gli appassionati potranno seguire la ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Venerdì 1 luglio ildeprende il via con la cronometro individuale di 13,2 chilometri con partenza e arrivo a. Sarà quindi la Danimarca ad assegnare lamaglia gialla di questa edizione, con una prova molto suggestiva e tecnica sulle strade della capitale. Tra i punti di maggior interesse coinvolti nel percorso anche la Sirenetta, autentico simbolo della città.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: CALENDARIO COMPLETO, TV E– I corridori prenderanno il via uno alla volta a partire dalle 16:00, con l’arrivo dell’ultimo corridore previsto intorno alle ore 19:10. Gli appassionati potranno seguire la ...

