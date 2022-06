Ricci su Asensio: “Ritengo sia un percorso plausibile. Paolo Maldini è l’uomo chiave” (Di lunedì 27 giugno 2022) Il corrispondente della Gazzetta dello Sport, Filippo Maria Ricci ha parlato di Milan e soprattutto dell’interessamento nei confronti di Asensio. Questa l’intervista esclusiva di Milan News a cura di Peppe Gallozzi. Di seguito le sue parole. Ricci, questo accostamento Asensio-Milan la sorprende? “No, è una scelta giusta e mirata sotto tanti punti di vista. Asensio ha il contratto in scadenza da un anno e il Real è molto rigido in materia di rinnovi e di mercato. Lo abbiamo visto con Sergio Ramos e Marcelo a cui non è stata fatta nessuna proposta particolare. Se gli è stato offerto di rinnovare alle stesse condizioni è giusto che il calciatore ci pensi anche perché non mi sembra che ci sia grande paura di perderlo in casa merengues”. La percezione è che possa partire sponda Milano rossonera? “Sì, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il corrispondente della Gazzetta dello Sport, Filippo Mariaha parlato di Milan e soprattutto dell’interessamento nei confronti di. Questa l’intervista esclusiva di Milan News a cura di Peppe Gallozzi. Di seguito le sue parole., questo accostamento-Milan la sorprende? “No, è una scelta giusta e mirata sotto tanti punti di vista.ha il contratto in scadenza da un anno e il Real è molto rigido in materia di rinnovi e di mercato. Lo abbiamo visto con Sergio Ramos e Marcelo a cui non è stata fatta nessuna proposta particolare. Se gli è stato offerto di rinnovare alle stesse condizioni è giusto che il calciatore ci pensi anche perché non mi sembra che ci sia grande paura di perderlo in casa merengues”. La percezione è che possa partire sponda Milano rossonera? “Sì, ...

Pubblicità

sportli26181512 : MN - Ricci: 'L'accostamento Asensio-Milan non mi sorprende': Il corrispondente da Madrid per la Gazzetta dello Spor… - MilanNewsit : MN - Ricci: 'L'accostamento Asensio-Milan non mi sorprende' - sportli26181512 : ESCLUSIVA MN - Da Madrid, Ricci: 'Asensio può partire a fronte dell’offerta giusta, è ideale per il gioco di Pioli.… - MilanNewsit : ESCLUSIVA MN - Da Madrid, Ricci: 'Asensio può partire a fronte dell’offerta giusta, è ideale per il gioco di Pioli.… -