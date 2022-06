Realizzazione siti web | quanto è importante l’ottimizzazione SEO

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 giugno 2022)SEO è un aspetto fondamentale per qualunque sito web: più elevato è il numero di visite, infatti, e più interazioni ci saranno. Il che vuol dire poter ottenere più contatti dagli utenti. Ne abbiamo parlato con Alberto Di Meo, grafico e web designer esperto diweb e comunicazione online. Qual è lo strumento ideale per migliorare un sito Internet? In fase diweb, al giorno d’oggi non si può prescindere dalla SEO, che è la risorsa più preziosa a disposizione di chi intende raggiungere risultati migliori in Rete. SEO è un acronimo, e sta per Search Engine Optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca. Quando si parla di ottimizzazione SEO, in particolare, si fa riferimento a una serie di tecniche online e di azioni che hanno lo scopo di rendere ...