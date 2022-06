Quel giorno del 1991 in cui Del Vecchio si scoprì il più ricco d’Italia (con 13 miliardi di lire) (Di lunedì 27 giugno 2022) Alla fine di novembre del 1991 l’Italia scoprì improvvisamente Leonardo Del Vecchio: dalle dichiarazioni dei redditi del 1989 emerse come l’uomo più ricco d’Italia, più di Agnelli, Berlusconi, De Benedetti e Barilla. E la sua vita cambiò Leggi su corriere (Di lunedì 27 giugno 2022) Alla fine di novembre dell’Italiaimprovvisamente Leonardo Del: dalle dichiarazioni dei redditi del 1989 emerse come l’uomo più, più di Agnelli, Berlusconi, De Benedetti e Barilla. E la sua vita cambiò

Pubblicità

CB_Ignoranza : Ricordate il bambino a cui Totti regalò la sua ultima fascia di capitano? Beh sono passati 5 anni da quel giorno,… - vigilidelfuoco : 26 anni fa la tragedia dell'alluvione in alta Versilia, quel giorno pioggia e fango invasero i comuni di Cardoso e… - AndreaInterNews : @7Hendrick_s Non ricordo cosa facevo quel giorno perché non l'ho commentata. - bookishnora : @AndRealitySetIn i piantoni di quel giorno li ricorderemo for a long time ???? - zenzolabot : RT @its__unre4ll: si sa già la data del suo orale non ha senso chiedere però lasciatelo stare e guai se vi appostate davanti la sua scuola… -