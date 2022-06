Pos obbligatorio: da questa settimana scattano le multe per chi non accetta i pagamenti elettronici (Di lunedì 27 giugno 2022) Pos obbligatorio. Il pos e i pagamenti elettronici non sono più un optional, né tantomeno un lusso da commercianti all’avanguardia e di ultima generazione. Pagamento con Pos diventano obbligatori da giovedì La possibilità concessa ai clienti per i pagamenti con carta non è più un’evenienza statistica, ma diventa obbligo. multe in vista per commercianti e professionisti che a partire da giovedì prossimo non permetteranno i pagamenti elettronici tramite Pos. Cosa cambia dal 30 giugno Di fatto, proprio il 30 giugno scatteranno le nuove regole previste dall’ultimo decreto Pnrr, che per negozianti, artigiani e studi professionali prevedono non più solo l’obbligo di accettare i pagamenti con carta, ma anche l’applicazione di sanzioni in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Pos. Il pos e inon sono più un optional, né tantomeno un lusso da commercianti all’avanguardia e di ultima generazione. Pagamento con Pos diventano obbligatori da giovedì La possibilità concessa ai clienti per icon carta non è più un’evenienza statistica, ma diventa obbligo.in vista per commercianti e professionisti che a partire da giovedì prossimo non permetteranno itramite Pos. Cosa cambia dal 30 giugno Di fatto, proprio il 30 giugno scatteranno le nuove regole previste dall’ultimo decreto Pnrr, che per negozianti, artigiani e studi professionali prevedono non più solo l’obbligo dire icon carta, ma anche l’applicazione di sanzioni in ...

