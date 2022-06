Piazze delle spie. Storie di "leggende" e servizi segreti (Di lunedì 27 giugno 2022) Io sono leggenda… Nell’immaginazione letteraria e cinematografica, era Robert Neville. Nella realtà potrebbero dirlo Viktor Muller Ferreira, Rudolf Ivanovich Abel, Teodoro Castro Bonnefil, Nicolai ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Io sono leggenda… Nell’immaginazione letteraria e cinematografica, era Robert Neville. Nella realtà potrebbero dirlo Viktor Muller Ferreira, Rudolf Ivanovich Abel, Teodoro Castro Bonnefil, Nicolai ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

lorenzo5103 : RT @Black____7777: @matteorenzi Come è caruccia la signorina,pantalone bianco,scarpe azzurre e golfino,sempre con quelle braccia come voles… - maxpesciolino : @Fabio72723926 Condivido ? ecco perché qualcuno fa i nostri interessi ed è a#Conte Gli altri si arricchiscono mentr… - AssociazioneARC : (6/6) Online trovate il documento politico di questo #SardegnaPride, cuore pulsante della nostre istanze, motivo d… - bjanconiglio : RT @hugmenaliii: il modo istintivo in cui ci davamo immediatamente la mano per passare in mezzo al traffico o tra la folla delle piazze <3 - hugmenaliii : il modo istintivo in cui ci davamo immediatamente la mano per passare in mezzo al traffico o tra la folla delle piazze <3 -