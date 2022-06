Pedofilia: il Vaticano aggiorna il vademecum per i vescovi su come trattare i casi di abusi (Di lunedì 27 giugno 2022) Città del Vaticano – A due anni dalla sua prima edizione, viene ora pubblicata la versione 2.0 del “vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici”, strumento elaborato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare i vescovi e i superiori generali e i loro collaboratori a “trattare correttamente dal punto di vista canonico le delicate situazioni in cui un chierico viene accusato di delitti contro il sesto comandamento del decalogo con minori”. Il testo, che non ha valore di legge, si legge in una nota diffusa dalla Santa Sede, “intende rispondere a un’esigenza crescente di conoscenza della prassi da parte di quanti sono chiamati nei diversi ruoli a gestire le situazioni descritte”. Già la prima edizione (16 luglio 2020) ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022) Città del– A due anni dalla sua prima edizione, viene ora pubblicata la versione 2.0 del “su alcuni punti di procedura nel trattamento deidi abuso sessuale di minori commessi da chierici”, strumento elaborato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare ie i superiori generali e i loro collaboratori a “correttamente dal punto di vista canonico le delicate situazioni in cui un chierico viene accusato di delitti contro il sesto comandamento del decalogo con minori”. Il testo, che non ha valore di legge, si legge in una nota diffusa dalla Santa Sede, “intende rispondere a un’esigenza crescente di conoscenza della prassi da parte di quanti sono chiamati nei diversi ruoli a gestire le situazioni descritte”. Già la prima edizione (16 luglio 2020) ...

ilfaroonline : Pedofilia: il Vaticano aggiorna il vademecum per i vescovi su come trattare i casi di abusi - serwinem2 : @Willi_Shake_01 @liliaragnar Nessuno cerca di sdoganare la pedofilia. Tranne il Vaticano. - StorieSilenti : Il #Vaticano si è congratulato con la Corte Suprema americana per essersi schierati contro l'aborto. Ecco, ci sem… - bubblepop44 : RT @kogarashikaze: Ma che vadano a fanculo il Vaticano e tutta la Chiesa, sentire ste puttanate da chi copre la pedofilia dei preti è veram… - volperossaqueer : RT @kogarashikaze: Ma che vadano a fanculo il Vaticano e tutta la Chiesa, sentire ste puttanate da chi copre la pedofilia dei preti è veram… -