Omicidio Laura Ziliani: udienza preliminare aggiornata al 4 luglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Questa mattina, lunedì 27 giugno 2022, ha preso il via presso il tribunale di Brescia l’udienza preliminare per l’Omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, uccisa l’8 maggio dello scorso anno. Solo tre mesi dopo, l’8 agosto del 2021, il corpo della vittima fu rinvenuto tra la vegetazione nei pressi del fiume Oglio. Sotto accusa le due figlie di Laura Ziliani, Silvia e Paola Zani ed il fidanzato della maggiore, Mirto Milani. Omicidio Laura Ziliani: al via l’udienza preliminare Stando a quanto reso noto dal quotidiano Il Giorno, durante l’udienza preliminare sarebbero state affrontate questioni preliminari quali la ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 27 giugno 2022) Questa mattina, lunedì 27 giugno 2022, ha preso il via presso il tribunale di Brescia l’per l’di, l’ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, uccisa l’8 maggio dello scorso anno. Solo tre mesi dopo, l’8 agosto del 2021, il corpo della vittima fu rinvenuto tra la vegetazione nei pressi del fiume Oglio. Sotto accusa le due figlie di, Silvia e Paola Zani ed il fidanzato della maggiore, Mirto Milani.: al via l’Stando a quanto reso noto dal quotidiano Il Giorno, durante l’sarebbero state affrontate questioni preliminari quali la ...

