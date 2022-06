Maxi incendio a Roma: "I vigili del fuoco sono arrivati dopo 2 ore" (Di lunedì 27 giugno 2022) Un gigantesco incendio ha interessato la zona ovest di Roma, coinvolgendo il centro sportivo 'Le Palme' e alcuni palazzi, i cui abitanti sono stati evacuati. Il gestore del centro, Antonio Carlucci, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Un gigantescoha interessato la zona ovest di, coinvolgendo il centro sportivo 'Le Palme' e alcuni palazzi, i cui abitantistati evacuati. Il gestore del centro, Antonio Carlucci, ...

