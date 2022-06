Leonardo Del Vecchio | fondatore di Luxottica | è morto | aveva 87 anni

Pubblicità

Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - BNNITNews : Morto Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica e attuale presidente del gruppo italo-francese EssiloLuxottica. L'i… - lucabattanta : RT @infoitinterno: Morto Leonardo del Vecchio, fondatore dell'impero Luxottica -

Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica, è morto stamattina al San Raffaele dove era ricoverato. L'imprenditore aveva da poco compiuto 87 anni, fondatore ...- - >Vecchio in una foto2018 - Ansa . È mortoVecchio , fondatore di Luxottica e uno dei più grandi imprenditori italianiNovecento. Era nato a Milano il 22 maggio 1935. ...Leonardo Del Vecchio si è spento a Milano a 87 anni. L'imprenditore fondatore di Luxottica riservava grande attenzione ai suoi dipendenti. E in una delle sue apparizioni pubbliche, nel 2019, ...Così per i mille anni del Comune, per la prima volta inserito ... Cecilia Gallerani vent’anni dopo il celebre dipinto di Leonardo. Un’opera di Tommaso Aleni, detto il Fadino, pittore ...