Il centrodestra dia delle risposte ai suoi elettori che uniti sono la maggioranza

(Di lunedì 27 giugno 2022) La vittoria schiacciante del centrosinistra nei ballottaggi di ieri imponeriflessioni. La prima, e non è una scusa per gli sconfitti, riguarda l’affluenza.Nella maggior partecittà dove si è votato si è rimasti sotto il 40%, non tenerne conto nelle analisi dei partiti sarebbe ipocrita. Bisogna però cercare di capire cosa porti 6su 10 a disertare la scelta del primo cittadino della propria città (alla faccia di chi da anni decanta la forza politica e l’importanza del modello dei sindaci). Far votare gli italiani il 26 di giugno, sotto un caldo da record è un chiaro invito a disertare le urne. Ma questo non basta. Un’altra fetta probabilmente non si è sentito rappresentato dai candidati scelti. C’è poi chi non crede più da tempo nella politica, che sia nazionale o locale. Una crisi di sistema evidente anche in ...