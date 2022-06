Gregorio Paltrinieri sempre in acqua | «Bisognerebbe tutelare gli atleti»

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il nuotatore sta affrontando le gare del Mondiale di Budapest Il mondiale di nuoto di Budapest, in vasca, si è concluso, percon un oro nei 1500 stile libero. Poi è iniziata una seconda parte della rassegna, ovvero il nuoto in acque libere. Ieri, 26 giugno, l’azzurro ha vinto il bronzo nella staffetta 4×1500. Le fatiche del campione carpigano non sono finite. «È stata dura. Poi mi sono trovato in una situazione complicata perché ero schiacciato da Wellbrock e Rasovszky e non avevo spazio per divincolarmi. Comunque è arrivata una medaglia e siamo tutti soddisfatti. Domani (Oggi, ndr) ho i 5000, poi i 10000. Il programma è assurdo; hanno messo i 1500 attaccati alle prove di fondo. Così pongono glinelle condizioni di dover scegliere o nuotare male. Devono cambiare pergli ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : MA QUANTO SEI FORTEEEEEEE! FENOMENOOOOOOOO GREEEEEEEEG! ?????????????? A Budapest Gregorio Paltrinieri Campione del Mondo… - Eurosport_IT : GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europ… - Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Nella 1a giornata del nuoto di fondo è subito medaglia azzurra! Nella staffetta mista 4×1.… - Marty_Bb_ : RT @sportface2016: +++Ancora un super Gregorio #Paltrinieri ai Mondiali #FINABudapest2022: medaglia d'argento nella 5 km di nuoto di fondo+… - tonalissima : Comunque vorrei avere 1/10 delle energie di Gregorio Paltrinieri che si è fatto gli 800 metri a inizio mondiale In… -

di Redazione Sport Per Greg è la terza medaglia a questi Mondiali dopo l'oro nei 1500 stile in vasca e il bronzo nella staffetta mista 4x1500 in acque libereconquista la medaglia d'argento nella km in acque libere ai Mondiali di Budapest: l'azzurro è arrivato secondo dietro il tedesco Wellbrock, a 3"9 di distacco. Terzo l'ucraino ...Undicesima giornata sabato 25 giugno dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio. Attesa per le 5 km di fondo con, Domenico Acerenza, Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci; nel pomeriggio torna in acqua il Settebello per gli ottavi di finale contro l'Australia. In gara anche nei tuffi ...In aggiornamento. Un argento della consacrazione. Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo in staffetta, sale di un gradino del podio nella 5 chilometri iridata sul Lupa Lake lasciando spazio solo all'oli ...Nuoto, Mondiali Budapest 2022: le parole di Gregorio Paltrinieri dopo l'argento nella 5 km di fondo. "Ci riproviamo nella 10 km, c'è tanta fatica" ...