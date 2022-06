F1, momento verità per Audi e Porsche (Di lunedì 27 giugno 2022) Audi e Porsche hanno ricevuto una totale rassicurazione dalla Formula 1: nonostante non verrà rispettato il World Council di fine giugno per la definizione del nuovo regolamento legato ai motori, nel ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 27 giugno 2022)hanno ricevuto una totale rassicurazione dalla Formula 1: nonostante non verrà rispettato il World Council di fine giugno per la definizione del nuovo regolamento legato ai motori, nel ...

F1, momento verità per Audi e Porsche

Audi e Porsche hanno ricevuto una totale rassicurazione dalla Formula 1: nonostante non verrà rispettato il World Council di fine giugno per la definizione del nuovo regolamento legato ai motori, nel ...