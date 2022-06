Doppio mandato, Grillo manda in tilt il M5S: “Niente deroghe”. Ma il pressing continua… (Di lunedì 27 giugno 2022) È ‘sceso’ a Roma anche per questo. In cima all’agenda della trasferta di Beppe Grillo nella Capitale c’è anche il nodo del Doppio mandato. Serve una via d’uscita. Un compromesso, anche se non si può dire. Per uscire dal cul de sac della regola ‘aurea’ del movimento che non ammetterebbe deroghe. La tagliola dei due mandati e poi a casa rischia di trasformarsi in un boomerang per il partito fondato dall’ex comico genovese e Gianroberto Casaleggio. Grillo ha cercato fino all’ultimo di non tradire almeno a chiacchiere lo spirito anticasta del vaffa degli inzii, lanciando chiari messaggi anche a Di Maio. Prima che facesse le valigie per fondare un nuovo partito. Ora però è all’opera per accontentare tutti. Il Doppio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) È ‘sceso’ a Roma anche per questo. In cima all’agenda della trasferta di Beppenella Capitale c’è anche il nodo del. Serve una via d’uscita. Un compromesso, anche se non si può dire. Per uscire dal cul de sac della regola ‘aurea’ del movimento che non ammetterebbe. La tagliola dei dueti e poi a casa rischia di trasformarsi in un boomerang per il partito fondato dall’ex comico genovese e Gianroberto Casaleggio.ha cercato fino all’ultimo di non tradire almeno a chiacchiere lo spirito anticasta del vaffa degli inzii, lanciando chiari messaggi anche a Di Maio. Prima che facesse le valigie per fondare un nuovo partito. Ora però è all’opera per accontentare tutti. Il...

