Campania, il M5s si spacca anche in Regione: tre consiglieri seguono Di Maio. In Abruzzo aderisce a Ipf la capogruppo Sara Marcozzi (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo quello in Comune a Napoli, anche il gruppo consigliare M5s in Regione Campania si spacca. Dei sei eletti con il simbolo del Movimenti, la metà ha deciso infatti di seguire il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel progetto “Insieme per il futuro”. Come già anticipato, hanno aderito Valeria Ciarambino, Salvatore Aversano e Luigi Cirillo. Stando ai rumors delle ultime ore, non sarebbe esclusa l’ipotesi che Ipf possa entrare nella giunta di Vincenzo De Luca: una strada che fino a poco tempo fa sembrava impraticabile, ma che all’improvviso viene valutata dai vari attori in campo. Si dicono invece “compatti con Conte” i tre consiglieri rimasti nel M5s Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. Per i 5 stelle il nuovo capogruppo sarà Michele Cammarano, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo quello in Comune a Napoli,il gruppo consigliare M5s insi. Dei sei eletti con il simbolo del Movimenti, la metà ha deciso infatti di seguire il ministro degli Esteri Luigi Dinel progetto “Insieme per il futuro”. Come già anticipato, hanno aderito Valeria Ciarambino, Salvatore Aversano e Luigi Cirillo. Stando ai rumors delle ultime ore, non sarebbe esclusa l’ipotesi che Ipf possa entrare nella giunta di Vincenzo De Luca: una strada che fino a poco tempo fa sembrava impraticabile, ma che all’improvviso viene valutata dai vari attori in campo. Si dicono invece “compatti con Conte” i trerimasti nel M5s Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. Per i 5 stelle il nuovosarà Michele Cammarano, il ...

Pubblicità

Affaritaliani : I 5 Stelle si dimezzano in Campania. Tre consiglieri passano con Di Maio - cronachecampane : Il M5s si dimezza in Campania, nasce il gruppo Ipf con Ciarambino #ciarambino #gruppoIpf #m5scampania - ultimora_pol : #Italia #Campania Consiglio regionale campano, si dimezza il gruppo consiliare del M5S: in 3, tra cui Ciarambino, p… - Giusepp38726467 : RT @TgLa7: #M5s: si dimezza in Campania, nasce gruppo #Ipf con Ciarambino. Dei 6 consiglieri in tre passano con Di Maio - Dome689 : RT @TgLa7: #M5s: si dimezza in Campania, nasce gruppo #Ipf con Ciarambino. Dei 6 consiglieri in tre passano con Di Maio -