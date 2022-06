Calciomercato Lazio: Luis Alberto può essere il sacrificato (Di lunedì 27 giugno 2022) per sbloccare le operazioni in entrata Il mercato della Lazio è ancora bloccato: dopo il colpo Marcos Antonio, le situazioni legate a Carnesecchi e Romagnoli sono in fase di stallo. Come riporta Il Messaggero, la chiave per portare a termine più operazioni potrebbe essere la cessione di Luis Alberto. A fine campionato, l’indiziato numero uno a lasciare la Lazio sembrava Milinkovic, ma offerte congrue alle richieste di Lotito – di fatto – non sono mai arrivate. Per lo spagnolo, invece, si è fatto avanti il Siviglia offrendo 16 milioni: la società avrebbe fissato il prezzo a 30, ma la sensazione è che con 25 possa lasciarlo partire. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) per sbloccare le operazioni in entrata Il mercato dellaè ancora bloccato: dopo il colpo Marcos Antonio, le situazioni legate a Carnesecchi e Romagnoli sono in fase di stallo. Come riporta Il Messaggero, la chiave per portare a termine più operazioni potrebbela cessione di. A fine campionato, l’indiziato numero uno a lasciare lasembrava Milinkovic, ma offerte congrue alle richieste di Lotito – di fatto – non sono mai arrivate. Per lo spagnolo, invece, si è fatto avanti il Siviglia offrendo 16 milioni: la società avrebbe fissato il prezzo a 30, ma la sensazione è che con 25 possa lasciarlo partire. L'articolo proviene da Calcio News 24.

