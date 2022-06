Calcio: Figc, domani si riunisce il consiglio federale (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - È in programma alle ore 11 di domani, martedì 28 giugno, la riunione del consiglio federale della Figc. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 18 maggio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; approvazione del Bilancio Consuntivo 2021; relazioni annuali 2021 Internal Audit e OdV e Piano di Audit integrato 2022; nomine di competenza; modifiche regolamentari; date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2022/2023 per i Campionati Nazionali; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - È in programma alle ore 11 di, martedì 28 giugno, la riunione deldella. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 18 maggio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; approvazione del Bilancio Consuntivo 2021; relazioni annuali 2021 Internal Audit e OdV e Piano di Audit integrato 2022; nomine di competenza; modifiche regolamentari; date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2022/2023 per i Campionati Nazionali; ratifica delibere di urgenza del presidente; varie ed eventuali.

