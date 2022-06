Auto contromano in autostrada, schianto inevitabile: il drammatico bilancio (Di lunedì 27 giugno 2022) Auto contromano lungo il tratto pavese dell’Autostrada A7 Milano-Genova, incidente inevitabile tra Gropello Cairoli e Casei Gerola: tragico bilancio. Tutti i dettagli. Terribile incidente nel corso del pomeriggio di domenica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 27 giugno 2022)lungo il tratto pavese dell’strada A7 Milano-Genova, incidentetra Gropello Cairoli e Casei Gerola: tragico. Tutti i dettagli. Terribile incidente nel corso del pomeriggio di domenica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

paolopasquale : Secondo voi di dov’era il Suv bianco ?? Sembra che la 35enne genovese avesse appena aperto una pizzeria al taglio… - marinaciferni85 : RT @romatoday: In contromano in autostrada si scontra con due auto: ci sono dei morti - zagor70 : 'Casei Gerola, drammatico incidente sull'A7. Auto contromano: due morti e tre feriti' - fuscomarina : C'è chi fa manfrine auto esaltandosi per non provocare pietismo, Io invece vorrei veramente tanto un po' di pietà u… - donatellaSE : @MirfetPiccolo C'è l'ingresso alla FiPiLi, usciti dal porto di Livorno, che mi ha sempre fatto paura. Ma io ho sem… -