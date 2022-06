Wimbledon 2022, Djokovic: “No a vaccino covid, rinuncio a US Open” (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Novak Djokovic continua a dire ‘no’ al vaccino covid ed è pronto a rinunciare agli Us Open, ultima prova dello Slam in programma a New York dal 29 agosto. Il 35enne serbo si appresta a difendere il titolo a Wimbledon. Il torneo sull’erba londinese comincia domani senza tennisti russi e bielorussi, esclusi dalla federazione britannica dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Djokovic ha ribadito la sua posizione nei confronti del vaccino rispondendo ad una domanda specifica. Continua a escludere l’ipotesi di vaccinarsi prima dell’Us Open? “Sì”, ha detto il serbo che quest’anno, come è noto, proprio perché non vaccinato è stato espulso a gennaio dall’Australia e ha saltato l’Australian Open. “Ad oggi non posso entrare ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Novakcontinua a dire ‘no’ aled è pronto a rinunciare agli Us, ultima prova dello Slam in programma a New York dal 29 agosto. Il 35enne serbo si appresta a difendere il titolo a. Il torneo sull’erba londinese comincia domani senza tennisti russi e bielorussi, esclusi dalla federazione britannica dopo l’inizio della guerra in Ucraina.ha ribadito la sua posizione nei confronti delrispondendo ad una domanda specifica. Continua a escludere l’ipotesi di vaccinarsi prima dell’Us? “Sì”, ha detto il serbo che quest’anno, come è noto, proprio perché non vaccinato è stato espulso a gennaio dall’Australia e ha saltato l’Australian. “Ad oggi non posso entrare ...

